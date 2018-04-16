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Beynin gizli yapısını anlama konferansı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Beynin gizli yapısını anlama konferansı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı 'Periyodik Konferanslar Dizisi'nin altıncısı, 'Beyin Gibi Karmaşık Bir Yapıyı Nasıl Anlayabiliriz' konu başlığıyla yapıldı. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara, beynin gizemleriyle ilgili merak edilenleri ve özelliklerini bilimsel araştırma örnekleriyle anlattı.

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Beynin gizli yapısını anlama konferansı
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