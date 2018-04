Biri iptal etti biri sahip çıktı

Afrin zaferi sonrası Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a gitti diye CHP'li Silifke Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Fettah Can'a, AK Parti'li Ceyhan Belediyesi destek verdi. Akılalmaz bir biçimde CHP ambargosuna maruz kalan sanatçı Fettah Can, 9 Mayıs Çarşamba günü organize edilecek halk konserinde Ceyhanlılarla buluşacak. Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak, "Zeytin dalını kırmak isteyenler, bizim bu birliğimizi bozamayacaktır" dedi.

ÇAĞ DIŞI UYGULAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla ulaşmasının ardından Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a giden sanatçılar arasında bulunan Fettah Can, CHP'li Silifke Belediyesi'nin çağ dışı uygulamasına maruz kalmıştı. Mehmetçiğin yanında duran sanatçıları hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şirin görünmek isteyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da o sanatçılar arasında bulunan Can'ın planlanan konserini iptal etti.

BİRİLERİNİN ZORUNA GİTTİ

CHP'li belediyenin tavrı Silifke'de tepkiyle karşılanırken, sanatçı Fettah Can'ın duruşuna Ceyhan Belediyesi destek verdi. Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak, "Bu vatan için onuru ile mücadele veren Mehmetçiğimize moral vermek üzere yapılan her türlü programı tüm kalbimizle destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin sevilen sanatçıları ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giderek Mehmetçiklerimize moral vermek amaçlı ziyarette bulunmuştur. Ancak bu ziyaret, ülkedeki birliği çekemeyenlerin zoruna gitmiştir" dedi.



'AKIL DIŞI ELEŞTİRİLER'

Ziyaret sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl dışı eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Boydak, "Kılıçdaroğlu'nun tavrından kendisine vazife çıkaran CHP'li Silifke Belediye Başkanı, sınır boyunda sırf Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığı için önceden planladıkları Fettah Can konserini iptal etmiştir. Bu bağlamda Ceyhan Belediyesi olarak Türk müziğinin sevilen sanatçısı Fettan Can kardeşimizi şehrimizde ağırlayarak Ceyhanlı hemşerilerimize bir konser düzenleme kararı aldık. Fettah Can ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ceyhan'da ücretsiz halk konseri düzenlemeyi uygun gördük. Konserimize tüm halkımız davetlidir" dedi.