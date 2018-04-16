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Demirspor boyun eğdİ

, puan hesabıyla gittiği ’dan eli boş döndü. Rakibine 2-1 yenilen mavi lacivertli ekip 37 puanla 13. sırada kaldı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Demirspor boyun eğdİ

1. Lig'in 31. haftasında TY spor deplasmanına giden , 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan mavi lacivertli ekip, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Yiğitcan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kronometre 65'inci dakikayı gösterirken ev sahibi takım Diarra'nın ayağından bulduğu golle skora eşitlik getirdi. Bu golden 5 dakika sonra ceza sahasında topla buluşan Diarra, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru belirledi. 2-1 Demirspor, aldığı yenilgiyle 37 puanda 13. sırada kaldı.

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Demirspor boyun eğdİ
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