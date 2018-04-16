Demirspor boyun eğdİ

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında TY Elazığspor deplasmanına giden Adana Demirspor, 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan mavi lacivertli ekip, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Yiğitcan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kronometre 65'inci dakikayı gösterirken ev sahibi takım Diarra'nın ayağından bulduğu golle skora eşitlik getirdi. Bu golden 5 dakika sonra ceza sahasında topla buluşan Diarra, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru belirledi. 2-1 Adana Demirspor, aldığı yenilgiyle 37 puanda 13. sırada kaldı.