Dördüzler hayata tutunmayı başardı

Hatay'da Cemile- Süleyman Şahutoğlu çiftinin yaklaşık 2,5 ay önce ikisi kız, ikisi erkek dünyaya gelen dördüz bebekleri hayata tutunmayı başardı. Adlarını Muhammed, Enes, Demay ve Eyşan koydukları dördüzlerin zorlu yaşam mücadelesi Şahutoğlu çiftini yorarken, baba Süleyman Şahutoğlu, bebeklerin hastaneden taburcu olduğu gün çalışmak için yurt dışına gitti.

İKİ AY KALDILAR

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde yaşayan Cemile-Süleyman Şahutoğlu çiftinin ilk bebek heyecanı önce ikizlere ardından da doktordan öğrendikleri '4 bebeğiniz olacak' sözüyle dördüzlere döndü. Sağlıklı geçen bir hamilelik sürecinin ardından sezaryenle dünyaya gelen ikisi kız, ikisi erkek dördüzler, yaklaşık iki ay yoğun bakım ünitesinde kalarak hayata tutunmayı başardı. Dördüzlerin sağlık sorunlarını yakından takip eden doktorlardan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Abdulkadir Arslan, meslek hayatında ilk defa doğal yollarla hamile kalınan dördüz bebek vakasıyla karşılaştığını söyledi. Dördüzlerin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydeden Arslan, "Bütün hastane personeli dördüzler için seferber oldu. Genel durumları çok iyi ve taburcu ettik" dedi.

Anne Cemile Şahutoğlu ise dördüzlerin hem bakım hem de hastane masraflarının aile olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Dördüz olduklarını öğrenince eşimle çok mutlu olduk. Bakımları zor, mama ve bez yetiştiremiyoruz. Yardım etmek isteyenler olursa çok seviniriz, çünkü dördüz bebeklere bakmak kolay değil. Eşim çalışmak için yurt dışına gitti" diye konuştu.