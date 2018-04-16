İki topla gelen şampiyonluk

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde bulunan TEAŞ Aslantaş HES Ortaokulu'nun kız futbol takımı, okula alınan iki futbol topuyla başladıkları serüvende önce ilçede başarı gösterdi, sonrasında Osmaniye'de şampiyon olarak ili temsilen Sivas'taki katıldıkları Türkiye elemelerinde şampiyon olup, çeyrek finale adını yazdırdı.

11-14 YAŞ ARASI

Köy okulunda yaşları 11 ile 14 arasında değişen kız öğrenciler okul müdürü tarafından okula getirilen iki futbol topuyla futbola merak sardı. Okul idaresi okul binasının arka tarafındaki boş alanı futbol sahasına çevirdi. Beden eğitimi derslerinde ve teneffüs aralarında takım kurarak futbol oynayan kızlar performanslarını katladı. Kız öğrenciler, bu ayın sonunda yapılacak final maçlarında Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor. Kızlara futbolu sevdiren okul müdürü Oğuzhan Dalkılıç, "Öğrencilerimizin çoğunun ayakkabısı yoktu. Bazı aileler Sivas uzak diye takımda olan kızlarını göndermek istemedi. Ama tüm sıkıntıları aştık, başardık" dedi. Takımın kaptanı Banu Savrun ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



BAŞARIDAN BAŞARIYA

Önce Kadirli ilçesinde yapılan seçmelerde başarı gösteren TEAŞ Aslantaş HES Ortaokulu'nun kız futbol takımı daha sonra Osmaniye'de şampiyon oldu. Sivas'ta yapılan Türkiye elemelerine de katılan yeşil sahanın sultanları burada da şampiyon olarak Türkiye'de ilk dört takım arasına girip çeyrek finallere kalmayı başardı.