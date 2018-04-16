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‘Lösemi hastalarına bağışla umut olalım’

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
‘Lösemi hastalarına bağışla umut olalım’

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı , ve iş birliğiyle düzenlenen Lösemi hastalarına uygun donör arama kampanyasına katıldı. Başkan Okay, "Tüm hemşerilerimi bu anlamlı projeye destek olmaya ve lösemi hastalarına umut olmaya davet ediyorum" dedi. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle lösemili hastalara uygun ilik bulma amacıyla düzenlenen projeye destek verdiklerini aktaran Başkan Necati Okay, "Projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. genelinde yaklaşık 3 bin lösemi hastası bulunmaktadır. Proje sayesinde yaklaşık 636 hasta ilik nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuştur. Bu destek çok önemli" diye konuştu.

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‘Lösemi hastalarına bağışla umut olalım’
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