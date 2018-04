‘Lösemi hastalarına bağışla umut olalım’

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen Lösemi hastalarına uygun donör arama kampanyasına katıldı. Başkan Okay, "Tüm hemşerilerimi bu anlamlı projeye destek olmaya ve lösemi hastalarına umut olmaya davet ediyorum" dedi. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle lösemili hastalara uygun ilik bulma amacıyla düzenlenen projeye destek verdiklerini aktaran Başkan Necati Okay, "Projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin lösemi hastası bulunmaktadır. Proje sayesinde yaklaşık 636 hasta ilik nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuştur. Bu destek çok önemli" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU