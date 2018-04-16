Melih Abi: Ceyhan’a giriş yollarına neden moloz dökülüyor?

Ceyhan'ın girişine moloz dökülüyor dedik. Ceyhan Belediyesi anlamadı. Ya da milletin sesini duymadı. Sizce hangisi başkan? Şehrin girişine neden moloz dökülmesine izin veriyorsun? Aslan yatağından belli olur demişler… Güzelim Ceyhan'ın itibarını kirletmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar Ceyhan girişinde moloz yığınıyla karşılaşmak istemiyor. Ama moloz döküyorlar. Neden? Temizletin, kaldırın o molozları oralardan. Başka koyacak yer mi yok. Başkan Ali Alper Boydak, kaldırt o molozları insanlar gerçekten rahatsız.



MERKEZ PARK'TA LEVHALAR DEĞİŞTİ

Merkez Park Adana'nın oksijen kaynağı demiştik. Levhalar eskimiş hatta bozulmuştu. Yürüme mesafelerini gösteren levhaların yenileri konmuş. Yürüyüş yapanlar şimdi Merkez Park'ta ne kadar yürüyüş yaptıklarını, hatta ne kadar koştuklarını çok kolay öğrenebiliyor. Emeği geçenleri kutlarız. Hizmetin eksiklerini eleştirdiğimiz gibi, övgüyü hak edenleri de takdir ederiz. İnşallah anlaşılmıştır.