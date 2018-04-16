Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih Abi: Ceyhan’a giriş yollarına neden moloz dökülüyor?

Melih Abi: Ceyhan’a giriş yollarına neden moloz dökülüyor?

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Melih Abi: Ceyhan’a giriş yollarına neden moloz dökülüyor?

Ceyhan'ın girişine moloz dökülüyor dedik. anlamadı. Ya da milletin sesini duymadı. Sizce hangisi başkan? Şehrin girişine neden moloz dökülmesine izin veriyorsun? Aslan yatağından belli olur demişler… Güzelim Ceyhan'ın itibarını kirletmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar Ceyhan girişinde moloz yığınıyla karşılaşmak istemiyor. Ama moloz döküyorlar. Neden? Temizletin, kaldırın o molozları oralardan. Başka koyacak yer mi yok. Başkan Ali Alper Boydak, kaldırt o molozları insanlar gerçekten rahatsız.

'TA LEVHALAR DEĞİŞTİ
Merkez Park Adana'nın oksijen kaynağı demiştik. Levhalar eskimiş hatta bozulmuştu. Yürüme mesafelerini gösteren levhaların yenileri konmuş. Yürüyüş yapanlar şimdi Merkez Park'ta ne kadar yürüyüş yaptıklarını, hatta ne kadar koştuklarını çok kolay öğrenebiliyor. Emeği geçenleri kutlarız. Hizmetin eksiklerini eleştirdiğimiz gibi, övgüyü hak edenleri de takdir ederiz. İnşallah anlaşılmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih Abi: Ceyhan’a giriş yollarına neden moloz dökülüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN