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Milyarlık yatırımla Çukurova şahlanır

’ne yapılacak 1 milyar dolarlık yatırımın ’yı ve bölgeyi şaha kaldıracağını söyleyen Mehmet Ali Bilici, “Eski zengin günlerimize sanayi ile döneceğiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Milyarlık yatırımla Çukurova şahlanır

Cumhurbaşkanı 'ın Cezayir ile yaptığı 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı anlaşmasının 'ni ve bölgeyi şaha kaldıracağını belirten yatırımcı işadamı Mehmet Ali Bilici, "lılar olarak bu projeyi önemsiyoruz" dedi. Yılda 450 bin ton polipropilen üretecek olan tesisin faaliyete geçmesiyle cari açık noktasında ciddi bir sıkıntının aşılacağını söyleyen Bilici, "Yatırım kentte büyük bir sinerji yaratacak. Dışa bağımlılık azalacak" diye konuştu.

ÜCRETSİZ AĞIRLAYACAĞIZ
Yumurtalık, Dörtyol, Ersin, İskenderun, Ceyhan'ın Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi olacağını ifade eden Bilici, "Marmara ile Körfez ile rekabet edecek hale gelecek. Biz Adana'da yaşayan işadamları, sanayiciler olarak yatırımcı işadamlarımızı ağırlamak istiyoruz. Hatta kendi tesislerimde ücretsiz olarak ağırlayıp bölgemizi tanıtacağız. Valilik, belediye, odalar birleşerek yerli yabancı yatırımcıları bu bölgeye çekmeliyiz" dedi.
Mehmet Ali Bilici şunları söyledi: "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu bölge şahlanacak. Adana eski zengin günlerine tarımla değil sanayi ile dönecek. Bu konuda hepimize büyük görev düşüyor. Yerli yabancı tüm yatırımcıları bölgemize davet edip anlatacağız. Gelsinler, görsünler. Adana'yı kimse tutamayacak. Bu bölgede yetişen, iş yapan bir insan olarak şunu söylüyorum; 5-10 yıl sonra burada sanayiciler yer bulamayacak."

SIKINTILAR GEÇİCİ
Mehmet Ali Bilici, "Hükümetimiz yeni teşviklerle çok büyük bir işe imza attı. Teşviklerin bir an önce hayata geçmesini arzuluyorum. Ceyhan Serbest Bölgesi'nde çok öneli projeler konuşuluyor. Bu ülkeyi güzel günler bekliyor. Komşu ülkelerle geçici sıkıntılarımız var. Dünyada bir karmaşa var. Doların geçici yükselmesi iç piyasada kamuoyunu rahatsız ediyor ama ben Türkiye'nin geleceğini çok parlak görüyorum" şeklinde konuştu.

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Milyarlık yatırımla Çukurova şahlanır
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