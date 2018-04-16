Sokak köpekleri için yeni kulübe

Mersin'in Erdemli Belediyesi, sahipsiz köpekleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için kolları sıvadı. Vatandaşlardan gelen istek üzerine belediye marangozhanesinde köpekler için hazırlanan kulübüler Kızkalesi'nde belirlenen noktalara yerleştirilecek. Sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ve onlar için kulübe tasarladıklarını belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Sokak hayvanlarımızı koruma ve sahip çıkma noktasında bu tür çalışmalarımız sürecek" dedi.

TEDİRGİN OLUYORLARDI

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale, sahildeki köpeklerle ilgili sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, "Köpekler yazın sıcakta kışın soğukta kalıyordu. Turistleri ve çocukları tedirgin ediyorlardı. Duyarlı vatandaşlarımız bize yardımcı oldular. Biz de onların bu duyarlılığına destek verdik. Doğal bir ortama köpekleri taşıdık. Belediye Başkanımıza durumu ilettik. Köpeklere kulübe yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.