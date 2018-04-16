Yozgat'ta Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Düzenlenen Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı,"Anadolu dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Topraklarımız yüzlerce medeniyet barındırmasının yanında eşsiz doğal güzellikleriyle tüm dünyanın imrenerek baktığı bir coğrafyadır. Ülkemizin kalkınmasına, turizm sektörünün öncülük edeceği bilinciyle Yozgat'tan tarihi Roma Hamamız, Çamlık Milli Parkımız, termal tesislerimizle katkı sunmaya hazırız." dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise,"Roma Hamamı Türkiye'nin bir değeridir. Amacımız buralara bir ekonomik getiri sağlamak, aynı zamanda tarihi ortaya çıkarmak. Bu maksatla burada 2 bin yıl önce ne oldu, insanlar neler yapıyordu, nasıl yaşıyordu bu tür arkeolojik kazılarla bu çalışmalara biz devam edeceğiz ve tarihi gün yüzüne çıkaracağız. Burada 5 yıldızlı bir otel için yakın zamanda çalışmasına başlıyoruz. Burada bir tesis, bir otel yapıldığı zaman çevresine işyerleri de yapılacak. Güzel bir projeyle Sarıkaya2yı bulunduğu elindeki değerlerle çok daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Roma Hamamı gezisinin ardından Kızıl Elma Şehitlik anıtı ziyaret edilerek şehitler için dua edildi. Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Sarıkaya Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen organizasyonda yöresel yemekler tanıtıldı.

