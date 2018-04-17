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HRÜ’de şiir ve edebiyat günleri başlıyor

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nün ev sahipliğinde 19-20 Nisan günleri düzenlenecek olan “I. Harran Şiir ve Edebiyat günleri" etkinliği Perşembe günü iki oturum olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük amfide ve Cuma günü de ’nde gerçekleştirilecektir.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:05
HRÜ’de şiir ve edebiyat günleri başlıyor

Osmanbey Kampüsü si Büyük Amfi'de Cuma şehir dışından gelen tanınmış şairlerin şiir, hayat ve edebiyatla ilgili düşüncelerinin anlatılacağı bir panel başlayacak olan programın öğleden sonraki kısmında ise üniversitede gerçekleştirilecek olan şiir şöleninde 'dan ve farklı illerden on iki şair şiirlerinden örnekler sunacak.

20 Nisan Cuma günü saat 20.00'de 'nde yapılacak panelde ise "Şanlıurfalı şairler ve Şanlıurfa şehir kültürü" konuşulacak. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Hasan Akçay'ın yapacağı panele öğretim üyesi Prof. Dr. Kaplan Üstüner, Şanlıurfalı şair-yazar Mehmet Kurtoğlu ile TYB Şanlıurfa Yazarlar Birliği başkanı Mehmet Sarmış konuşmacı olarak katılacaklardır. I. Harran Şiir ve Edebiyat Günleri ile ilgili açıklama yapan Harran Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, "Sanata, şiire, edebiyata her zaman olduğu gibi bu günlerde daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü şiir-edebiyat bizlere sevmeyi, paylaşmayı ve başkalarının derdini dert etmeyi, yaşanan her türlü zulme, haksızlığa karşı duyarlı olmayı, zalimin karşısında mazlumun yanında olmayı, kısaca gerçek anlamda insan olmayı öğretmektedir. Bu vesile ile bütün Şanlıurfa halkını ve öğrencilerimizi bu etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

Dekan Hasan Akan ise "I. Harran Şiir ve Edebiyat Günleri" programının Gap İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle organize edildiğini belirtti.

Şanlıurfa'da gerçekleşecek olan "I. Harran Şiir ve Edebiyat Günleri"ne gazeteci, akademisyen, şair-yazar olan şu isimler katılacaktır, Bekir Urfalı, Bestami Yazgan, Eyyüp Azlal, Hasan Akçay, Kaplan Üstüner, Mahmut Öztürk, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sarmış, Özcan Ünlü, S. Ahmet Kaya, Tacettin Şimşek, Tayyib Atmaca ve Yasin Mortaş.

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