İtfaiyeden öğrencilere yangın eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent merkezinde okul öncesi ve ortaokullarda eğitim gören 300 öğrenciye yangın eğitimi verdi. Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda İtfaiye Daire Başkanlığı Merkezi'ndeki eğitime Nuriye Çelebi Eser Anasınıf Kuran Kursu 150,Afacanlar Anaokulu 50 ve Gazi Ortaokulu'ndan 100 olmak üzere toplam 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler İtfaiye merkezinde gruplar şeklinde gezdirildi. Eğitimde itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın söndürmede kullandıkları araç, malzeme, İtfaiye erlerinin giydikleri kılık ve kıyafetleri ile İtfaiye binasının fiziksel yapısını tanıtı.

Genel tanıtımın ardından itfaiyenin görevlerinin neler olduğu, itfaiyenin sadece yangınlara değil doğal afetlere, boğulma vakalarına herhangi bir mekanda mahsur kalan vatandaş ve hayvanları mahsur kaldıkları yerde kurtarma amaçlı müdahalede bulunduğunu aktardı. Öğrenciler itfaiye, yangın, arama ve kurtarma çalışmalarında merak ettikleri soruları itfaiye personeline yöneltti. Öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtlayan personeller ayrıca yangın anında öğrencilerin neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde de bulundu. Eğitim öğrencilere yangın çeşitlerinin anlatılması ve öğrencilerin itfaiye araçlarına bindirilerek alanda gezdirilmesiyle devam etti. Eğitimi tamamlanan öğrenciler itfaiye ekipleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Eğitim Gazi Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapılan yangın söndürme tatbikatı ile sona erdi. Tava üzerinde oluşturulan yangın tam teçhizatlı itfaiye kılık ve kıyafeti giyen personeller tarafından söndürüldü. Bu bölümde öğrenciler yangına nasıl müdahale edildiği ve ne şekilde söndürülebileceğini pratikte görme şansı yakaladı.

