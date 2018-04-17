Melih ABİ: Akkapı ve Gürselpaşa’da yollar yapılıyor

Zeydan Karalar
aradı ve müjdeyi verdi.
Akkapı Mahallesi ile Gürselpaşa Mahallesi'nin yol sorunu bitiyor.
Gürselpaşa 75346 Sokak'ta yapılan doğalgaz çalışması sonrası mahalle çamur içinde kalmıştı.
Seyhan Belediyesi yol ekipleri çalışmaya başladı.
Yakında sokak sakinleri tozdan ve çamurdan kurtulacak.
Akkapı Mahallesi 12254 nolu sokakta durum biraz farklı.
Oranın alt yapısı yapılacak.
Yol ekipleri burayı da düzenleyecek.
Karalar'dan Akkapı ve Gürselpaşa mahalleleri halkı adına söz aldık.
Bilginiz olsun. Engelli rampalarını kapatan beyin engellilerin dikkatine
Tarsus'tan engelli bir okurumuz isyan ediyor.
Sebep ortada.
Engelli aracının çıkacağı kaldırımlar işgal altında.
Cem Gergin, "Akülü aracım ile gezebilen bir ortopedik engelliyim.
Rampaların önünü kapatan sorumsuz sürücüler yüzünden zor durumda kalıyorum" diyor.
Evine zor giden engelli okurumuz Yeşilyol'da kaldırımların rampa bölümlerinin kapatılmasından şikayetçi.
Şevket Başkan bu meseleyi de ancak sen çözersin artık.