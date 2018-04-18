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'da Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

’da Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:11
Ardahan'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Ardahan Vali vekili Salih Kalkan, Vali Yardımcısı Vekili Adem Uslan, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Genel Sekreter Anıl Aksel, İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Ardahan Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Cavit Elgezdi'nin, günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende yöresel Aşıklar sazlı sözlü değişler söyledi.

Etkinlikte, Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve Müdürlüklerinin açtığı yöresel yiyecekler dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğin ardından ilçelerin yöresel ürünlerini sergilemek için açtığı stantlar ziyaret edildi.

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Ardahan'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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