Ardahan'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ardahan Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Ardahan Vali vekili Salih Kalkan, Vali Yardımcısı Vekili Adem Uslan, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Genel Sekreter Anıl Aksel, İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Ardahan Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Cavit Elgezdi'nin, günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende yöresel Aşıklar sazlı sözlü değişler söyledi.
Etkinlikte, Turizm Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin açtığı yöresel yiyecekler dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğin ardından ilçelerin yöresel ürünlerini sergilemek için açtığı stantlar ziyaret edildi.