Belediye Başkanı Akın’dan kurs ziyareti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Aladağ Mahallesi'nde Aysel Demircioğlu'nun usta öğreticisi olduğu telkırma kursu ile Hürriyet Mahallesi'nde Leyla Gözler'in öğreticisi olduğu tel kırma kursunu ziyaret etti.

Ziyaretler, eğitmen ve kursiyerlerle karşılıklı görüş alışverişi şeklinde sürerken Belediye Başkanı Cemal Akın vatandaşların nerede olurlarsa olsunlar, belediyeye ihtiyaç duydukları her noktada emirlerinde olduklarını söyledi.

Akın, açıklamasında "Belediye olarak, kentteki tüm eğitim kurumlarımızı ve halkımıza hizmet veren tüm kuruluşları ziyaret ediyor, eğitmen ve kursiyerlerin talep ve önerilerini alıyoruz. Bu gibi halk kurslarını insanların sevdiği alanlara yoğunlaşması ve ya burada aldığı eğitimle kendine gelir sağlayabilecek çalışmalar yapabilmesi açısından çok faydalı buluyoruz. Bu bağlamda bizde belediye olarak Kültür ve Sanat Merkezimiz bünyesinde vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslar vererek halkımıza bu anlamda da en güzel şekilde hizmet veriyoruz. Kurslarında eğitim gören dostlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

