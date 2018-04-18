Cizre’de polis, minik öğrencilere kendini tanıttı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı çerçevesinde Polis Memurları Murat Cura, Ali Hankulu ve Sıla Ünal tarafından öğrencilere polis mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi. Öğrencilere "Polis ne iş yapar" çizgi film izletildi. Öğrencilerin uyması gereken trafik kuralları da "Trafik Polislerinin görev ve görev alanları" slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.

Öğrencilere yönelik bu tür eğitici faaliyetlerin öğrenciler üzerinde büyük bir etki oluşturduğunu ifade eden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulu Öğretmeni Neriman Arar, "Biz her yıl meslek tanıtımı kapsamında bu etkinliği yapıyoruz. Bu senede Polis arkadaşları arayıp ulaştık ve gelip bu etkinliğe katkıda bulundular. Gerek slaytlarla olsun gerek kendi sohbetleri gerekse hediyeleşmeleriyle. Çocuklarla şakalaşmalarıyla olsun eğitimlerimiz çok güzel bir ortamda geçiyor ve güneydoğu ve doğu bölgesindeki çocukların Polise yönelik bakış açıları değişip, gelişiyor. Bu anlamda bizleri kırmayıp okulumuza gelerek öğrencilerimizi bilgilendiren Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Arkadaşlara ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'a teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz" dedi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Murat Cura ise, "Minik öğrenciler polis ağabeylerini çok merak ettiklerini, polisin ne iş yaptığını öğretmenlerinin aracılığı ile bize ilettiler. Biz de Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak Okulumuza hem ziyaretlerde bulunduk hem de polis ağabeylerinin ne iş yaptığını ve onları ne kadar sevdiğimizi onlarla paylaştık. Bu tür eğitici çalışmaların devam edeceğini, okulları sık sık ziyaret edeceğimizi. Dışarıda Polisleri gördükleri zaman onlara sarılabileceklerini, selam verebileceklerini, sohbet edebileceklerini, onlardan çekinmemeleri gerektiğini hem slaytlar eşliğinde hem de sohbet ederek anlattık" diye konuştu.