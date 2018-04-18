Fransa’dan gönül elçileri Adıyaman’ı gezdi

Fransa'dan gelen Hanımeli Derneğinin üyeleri olan gönül elçileri Adıyaman'a geldi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan kafile ilk Adıyaman kent merkezinde Seyir Tepesi, Beşpınar Mesire Alanı, Perre Antik Kent'i gezdikten sonra Kahta ilçesine geçti.

Burada Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsünü gezdikten sonra Nemrut Dağı'na çıkarak güneşin batışını izledi. Kafileye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik,Gazeteci Burak Cansel eşlik etti.

Kafilenin daha önceden Mardin, Şanlıurfa'yı gezdikleri Adıyaman ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gidecekleri öğrenildi.

Hanımeli Derneği Başkanı Pembe Hekimoğlu, amaçlarının Güneydoğu'yu ziyaret ederek burada terörün olmadığı, Anadolu'da yaşamın güzel olduğunu, insanların misafirperver olduğunu göstermek istedikleri ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeyi hedeflediklerini söyledi.