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Hayvan parkının ilgi odağı lemurlar

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Hayvan parkının ilgi odağı lemurlar

'in Tarsus ilçesinde bulunan 'in tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkı'ndaki 2'si yavru 8 lemur ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hayvan parkına İspanya'dan getirilen lemurlar kendileri için oluşturulan yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı. İri ve parlak gözleriyle hayvanat bahçesinde ilgi odağı olan lemurlar, sevimli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Altay Atlı, lemurlar için doğal ortamlarına uygun bir alan hazırladıklarını söyledi. Lemurların ortama uyum sağlamaları sonrası doğum yapmaya başladığını ve 2 yeni yavru kazandıklarını anlatan Atlı, "Mersin'in iklim koşulları lemurların yaşamlarını sürdürmeleri için elverişli. Lemurlar hayvan parkımızın her zaman ilgi odağı. Özellikle çocuklar, çizgi filmlerden izleyip tanıdıkları için ilgi gösteriyor. Sebze ve meyveyle besleniyorlar" diye konuştu.

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Hayvan parkının ilgi odağı lemurlar
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