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Hedef Euroleague şampiyonluğu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Hedef Euroleague şampiyonluğu

Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a çıkan 'nde Başkan Işık Eyigüngör kupa için mücadele edeceklerini söylerken, Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu da Sopron maçını kazanarak finale yükselmek istediklerini ifade etti. Geçtiğimiz sezon Eurocup, , lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak 4'te 4 yapan, bu sezon da Türkiye Kupası'nı kazanarak 5. kupasını kaldıran YDÜ'de Başkan Işık Eyigüngör, bu başarıyı beklediğini söyledi. Yönetim kurulu olarak hedefler koyarak yola çıktıklarını ifade eden Eyigüngör, "Bu işe el attığımızda sonuçların bu şekilde olacağını tahmin ediyorduk. Her konuşmamda söylerim, bu bir sinerji işidir. Biz bunu başardık" diye konuştu.

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Hedef Euroleague şampiyonluğu
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