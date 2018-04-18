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Judocular dereceyle eve döndü

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Judocular dereceyle eve döndü

judo takımı sporcuları 'da düzenlenen Küçükler Judo Grup Müsabakalarından dereceyle döndü. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Küçükler Judo Grup Müsabakaları Adıyaman'da yapıldı. 18 ilden 210 sporcunun katıldığı müsabakalar 2 gün boyunca devam etti. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan 48 kiloda Ayşegül Gök birinci, +60 kiloda Mulla Samet Avcı ikinci, 32 kiloda Ayşenur Güneş üçüncü, 36 kiloda Elif Cemre Koca üçüncü, 46 kiloda Ahmet Talan üçüncü oldu. Judo takımı 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde 'da yapılacak olan Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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Judocular dereceyle eve döndü
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