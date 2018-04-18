Mimarlık Fakültesi Arch+ Design 2018’de

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimari Etkinlik Merkezi tarafından 2'ncisi düzenlenen, ünlü mimarları, içmimarları, tasarımcıları ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerini bir araya getiren, uluslararası katılımlı Arch+ Design Summit 2018, 'Mimari ve Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar' zirvesinde temsil edildi. Zirvede, "Mekansal Tasarımda Disiplinler Ötesi Yaklaşımlar", "Mimarlar Ne Der? Mimarlıkta Öğrencinin Yeri", "Sağlık Yapıları Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar" gibi konu başlıkları tartışıldı.

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