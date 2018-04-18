Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

okullara dağıttı

’in "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" projesi kapsamında ilçedeki 20 okula dağıttı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:25
Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "Sağlıklı ve Kültürlü Bir Yaşam İçin Varız" adlı SODES projesinin 2. etabında 20 okula dağıttı.

Projenin ilk etabında saha oluşturma ve fitness aletlerinin yerleştirilmesinin ardından ikinci etaba geçilerek kütüphane oluşturulması için, Yıldırım Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Ortaokulu, Akarsu İlkokulu/Ortaokulu, Tepeüstü İlkokulu/Ortaokulu, Ortaokulu, Oğuzhan İlkokulu, Duruca İlkokulu/Ortaokulu, Beyazsu İlkokulu, Sıla Ortaokulu, Misak-ı Milli İlkokulu/Ortaokulu, Akçatarla İlkokulu/Ortaokulu, Girmeli İlkokulu, Hacı Ali Mungan Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu, Zeynel Abidin Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Girmeli İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Gedikhane İlkokulu'na bilgisayar desteğinde bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin Belediyesi okullara bilgisayar dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN