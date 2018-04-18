Siirt'te kurtarma ve tahliye tatbikatı

Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tatbikat öncesi hastaları bilgilendiren ekipler, hazırlanan senaryo gereği hastaları kurtarma ve tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Siirt Devlet Hastanesi'nde olası bir faciada kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat ile ilgili bilgi veren Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini aktardı. Yılmaz, "Siirt Devlet Hastanesinde UMKE, AFAD ve sağlık birimleri ile ortaklaşa yapmış olduğumuz tatbikatta, görevlilere olası bir duruma karşı nasıl müdahale edileceğin gösterdik" dedi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, ağır ve durumu iyi olan 3 hasta başarılı bir şekilde tahliye edildi.

