Şırnak’ta larvalara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Belediye ekipleri periyodik olarak kentteki tüm mahalle, sokak, park, hayvan barınakları ve çöp noktalarını haşerelere karşı ilaçlıyor. Sinek, sivrisinek, karasinek, larva, tırtıl, yaprak bitleri, yaprak güveleri ve akarlar ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşli (KKKA) hastalığına yol açan keneye karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama çalışmasına ilişkin, Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu ve daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için haşerelere karşı çalışmalara aralıksız devam edileceği ifade edildi.



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