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’ta larvalara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekipleri, baharın gelişiyle birlikte haşere ve vektörlere karşı mücadele çalışması başlattı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:33
Şırnak’ta larvalara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Belediye ekipleri periyodik olarak kentteki tüm mahalle, sokak, park, hayvan barınakları ve çöp noktalarını haşerelere karşı ilaçlıyor. Sinek, sivrisinek, karasinek, larva, tırtıl, yaprak bitleri, yaprak güveleri ve akarlar ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşli (KKKA) hastalığına yol açan keneye karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapılıyor. İlaçlama çalışmasına ilişkin, Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurlu ve daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için haşerelere karşı çalışmalara aralıksız devam edileceği ifade edildi.

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Şırnak’ta larvalara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
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