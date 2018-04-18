Şırnak’ta ‘Şehircilik Zirvesi’ düzenlenecek

Şırnak'ta ilk defa yapılacak olan "Şehircilik Zirvesi"ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yerel Yöneticiler, İş dünyası, akademisyenler ve kamu yöneticileri katılacak. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, zirveye, tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi. Erkan, "Şırnak hiç birimizin hatırlamak dahi istemediği olaylar ve çatışmalar sonrasında büyük ölçüde tahrip edildi. Nitekim şehrimizin neredeyse tamamına yakını imar açısından bu durumdan etkilenmiştir. Bugün ise merkezi yönetim ve belediye tarafından tüm imkanları seferber edilerek Şırnak yeniden imar edilmektedir. Şehrin farklı noktalarından yükselen binalara hep birlikte şahit olmaktayız. Çok yakın bir zamanda ise Şırnaklıların yeni konutlarına taşınma sürecinin başlatılması bekleniyor" dedi.

Rektör Erkan, "Şırnaklı hemşerilerimizin çok önemli bir kısmı alışkın oldukları yaşam tarzlarıyla yaşayamayacakları yeni yaşam alanlarına taşınma süreci ile karşı karşıyadır. Müstakil evde yaşamak ile çok katlı apartmanlarda yaşamak arasında büyük farklar bulunmaktadır. Şehrimiz yeniden imar edilirken insanlarımızın bu yeni yaşam tarzına hazırlanması, yaşam alanlarının bu doğrultuda şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Binaları imar ederken binalarda yaşayacak insanımızı merkeze almak yani insan merkezli düşünmek durumundayız. Bütün bu düşüncelerle Şırnak Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi üzerine düşen misyon gereği önemli bir karar alarak bu konuyu gündeme getirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu doğrultuda programın partner kuruluşu olan İstanbul Esenler Şehir Düşünce Merkezi'nin ortaklığı ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 'İnsan ve Şehir' temalı 'Şırnak Şehircilik Zirvesi' düzenleme kararı alınmıştır. İnsan odaklı şehircilik veya şehrin sosyal yönü konusunda öne çıkan akademisyenler, ilim adamları, mimarlar ve yöneticiler Şırnak Şehircilik Zirvesi'nde bir araya gelecek. Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan programımız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın katılımı ile gerçekleştirilecektir" diye konuştu.