Türkiye’nin merhamet eli dünyaya uzanıyor

Türk Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç iş birliğinde hazırlanan 13. Toplum Merkezi, düzenlenen törenle Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başladı. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın, Türkiye'nin ve Türk milletinin merhamet elini kıtalara, farklı renklerde, dinlerde ve farklı diller konuşan insanlara ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

HİZMET MERKEZİ

150. kuruluş yılının mutluluğu içerisinde olduklarını, 150 yılda 150 ülkede yardım yaptıklarını anlatan Küçük, Suriye krizinin 7. yılında ise aralıksız, yorulmadan devletin ve cömert milletin destekleriyle Türk Kızılayı olarak çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Toplum merkezlerinin önemine işaret eden Küçük, "Buralar ensar ile muhaciri buluşturduğumuz, kardeşliği hatırlattığımız, bunun üzerine bilgi, beceri ve değer eklemeye çalıştığımız bir hizmet merkezidir" diye konuştu.

ANAHTAR GÖREVİ

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen de Türkiye'ye yeni geldiğini ilk saha deneyiminin ise Kahramanmaraş olduğunu ifade etti. Kızılhaç ve Kızılay'ın iş birliğine değinen Petersen, Türk Kızılayı'nın çalışmalar içerisinde anahtar görevi de gördüğünü belirttiği merkezin, Türkiye'de bulunan mülteciler için önemli bir yer olduğunu kaydetti.