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, miniklerle bir araya geldi

Valisi Tuncay Sonel, kreşte eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:02
Vali Sonel, miniklerle bir araya geldi

'de göreve başladığı ilk günden itibaren her hafta okul ziyareti yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu kez Final Kreşini ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla bir araya gelen ve onlara yakın ilgi gösteren , çeşitli hediyeler de verdi.

İdareci ve öğretmenlerle de görüşen Vali Sonel, okulda incelemede bulundu.

Sonel'e ziyarette, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bildirici'de eşlik etti.

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Vali Sonel, miniklerle bir araya geldi
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