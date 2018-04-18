Vali Sonel, miniklerle bir araya geldi

Tunceli'de göreve başladığı ilk günden itibaren her hafta okul ziyareti yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu kez Final Kreşini ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla bir araya gelen ve onlara yakın ilgi gösteren Vali Sonel, çeşitli hediyeler de verdi.

İdareci ve öğretmenlerle de görüşen Vali Sonel, okulda incelemede bulundu.

Sonel'e ziyarette, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Mehmet Akif Bildirici'de eşlik etti.

