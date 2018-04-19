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AK Kadınlardan Mehmetçiğe destek

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
AK Kadınlardan Mehmetçiğe destek
AK Parti'li kadınlar, 'ın Reyhanlı ilçesine, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek ve moral ziyareti gerçekleştirdi. Hatay AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabahat Özgürsoy Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lüftiye Selva Çam, milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal, Canan Candemir, Tülay Kaynarca, Fatma Güldemet Sarı, MKYK üyeleri, 81 il kadın kolları başkanları katıldı. Heyet, 3 ayrı grup halinde, Reyhanlı'ya düzenlenen roket ve füze saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, Rıfat Sinirli ve Fatma Avlar'ın ailelerini ziyaret etti.
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AK Kadınlardan Mehmetçiğe destek
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