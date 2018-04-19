Başkan Kara'dan İmam Hatipli öğrencilere sınav motivesi

Başkan Kara, ilk önce İmam Hatip Erkek Lisesi İbrahim Doğançay ve öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra Başkan Kara, lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, sınav streslerini atmaları için sohbet etti. Kara, "İmam Hatip Erkek Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. 12. Sınıfa giden ve sınava hazırlanan öğrencilerimize başarılar diledik. Daha fazla çalışmaları için söz aldık. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Onlar bizim geleceğimizdir" dedi.

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