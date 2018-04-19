DAKA Yönetim Kurulu Bitlis’te toplandı

DAKA Yönetim Kurulu, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi. DAKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığındaki toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Gülüzar İliş, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal katıldı.

Toplantıda; mali destek programları, 2018 güdümlü proje başvuruları, ajans faaliyet programı ve bütçesi görüşüldü.