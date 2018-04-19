Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler dokuma ile gün yüzüne çıkıyor

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen açılışta açıklama yapan Dr. Ayşegül Karakelle, müzede bulunan eserlerden dokumaya uygun olanlarının seçilerek boya bitkileriyle boyanmış yün ve ipek iplikler kullanılarak dokunduğunu söyledi. Karakelle, "Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 13 mozaik eserinden belirlenen 26 eserin dokumaya elverişli olanlarından Hatay'ın çeşitli bölgelerinden toplanan boya bitkileriyle boyanmış yün ve ipek iplikler kullanılarak dokundu. Hatay, birçok kültür mozayiğini bir arada bulundurması açısından oldukça önemli merkezlerden biridir. Bir yandan Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun en parlak dönemini geçirdiği diğer yandan da kutsal dinlerin ilk zuhur ettiği topraklara ev sahipliği yapmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu çeşitlilik ve farklılıklar kültüre, sanata ve yaşam tarzına da yansımış ve ortaya zengin bir çeşni çıkmasına vesile olmuştur. Bu zenginliklerin en başında da Antakya'da yaşayan zenginlik ve ihtişam dönemini simgeleyen en güzel eserler, eşi bulunmaz mozaikler yer almaktadır. Kilise, amfi, hamam ve evlerin tabanlarını süsleyen mozaiklerin çoğunda gerçek yaşanmış olayların dışında mitolojik sahnelerin de yansıtıldığı o dönemi anlatan çeşitli hikayelere rastlamak mümkün" dedi.

Sergi, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 26 Nisan tarihine kadar açık olacak.