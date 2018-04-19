İstanbul’dan Kahta’daki öğrencilere hediye

İstanbul'da faaliyet gösteren Güneş Umuttur Sosyal Medya Grubu, Kahta'ya bağlı Kesertaş İlkokuluna hediye paketleri gönderdi. Öğrencilere gönderilen hediye paketlerinin içerisinde kırtasiye malzemeleri ve giyecek malzemeler yer alıyor. Güneş Umuttur Sosyal Medya Grubu Üyesi Berna Bora tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramında öğrencilerin sevinçlerine katkıda bulunmak üzere gönderilen hediyeler, öğrencileri çok mutlu etti. Gönderilen hediyeler okul öğretmenleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Güneş Umuttur Sosyal Medya Grubu adına konuşan Billur Güven, "Yurt çapında yaptığımız yardımların temel amacı imkanların zor olduğu köy okulu öğrencilerinin yüzünde bir gülümsemeye ve mutluluğa katkıda bulunmaktır. Tamamı amatör bir şekilde etrafımızda eğitime gönül vermiş olan samimi insanların destekleri ile bunu gerçekleştiriyoruz. Kışın çocuklarımız üşümesin diye atkı, bere, mont, ayakkabı gönderiyoruz. Köy okullarımızın eksikleri kalmasın diye de eğitim malzemeleri gönderiyoruz. Yaptığımız işi ise heyecanla ve zevkle herhangi bir menfaat gözetmeksizin yapıyoruz" dedi.

Kesertaş İlkokulu Müdürü Şerif Yetkin, "Güneş Umuttur Sosyal Medya Grubuna gönderdikleri hediyeler için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu hediyelerle çok mutlu oldu. Ayrıca daha önce de öğrencilerimize atkı, bere, mont, kırtasiye yardımı yapıldı. Muğla Köyceğiz'den de bu grubun üyeleri tarafından okulumuza mandalina gönderilmişti" diye konuştu.