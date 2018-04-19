Şanlıurfa Ceylanpınar'da satranç turnuvası düzenlenecek

Ceylanpınar Belediyesi sosyal-kültürel ve eğitim alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Ceylanpınar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Satranç Turnuvası düzenleyecek.

21-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan turnuva Ceylanpınar Satranç Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek. Turnuvaya katılmak isteyen öğrencilerin bulunduğu okulun idaresine kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Okul idaresi de en geç 20 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar resmi başvurularını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecekler. Turnuvada, her kategori için final sıralamasına göre; madalya ödülleri verilecek. Satranç Turnuvası 21 Nisan 2018 Cumartesi günü başlayıp, 22 Nisan2018 Pazar günü sona erecek. Turnuvada dereceye girenlere ise ödülleri 23 Nisan'da konser alanında verilecek.

Öte yandan madalyanın yanı sıra şampiyon olan takımın sporcuları da gezi ile ödüllendirilecek.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, satrancın bireyin kendisini tanımasına imkan sağladığını ifade etti. Atilla, "Satranç hafızayı, mantıksal düşünmeyi, hayal gücünü ve tahmin becerisini geliştirir. Aynı zamanda konsantrasyonu arttırır. Satranç her yaştaki insanın oynayabileceği bir oyun olmakla beraber, bireyin kendisini daha iyi tanımasına olanak sağlar. Kısacası satrancın sayamadığımız daha bir çok faydası olduğu aşikardır. Ceylanpınar Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişiminde büyük rol oynayan satranç turnuvamızı düzenleyeceğiz. Düzenlenecek olan turnuvamız sonunda katılımcılara katılım belgesi ve dereceye giren sporcularımıza ödülleri verilecektir. Tüm satranç severleri turnuvamıza davet ediyorum" diye konuştu.