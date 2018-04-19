Şanlıurfa'daki tarihi mekanlar şeker hamuruyla anlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kentteki kaymakamlıklar ve belediyelerin iş birliğiyle tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki alanda Turizm Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) üyelerince, etkinlikler kapsamında tarihi ören yerleri şeker hamurundan yapılan minyatürleriyle sergide tanıtılıyor.

Kentin kadim tarihini pastacılık tekniklerini kullanarak aktaran dernek üyesi 6 şef, 6 günde şeker hamurundan şehrin öne çıkan 4 ören yerinin minyatürünü hazırladı.

UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi" varlıklar arasında bulunan Göbeklitepe, dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen tarihi Harran Üniversitesi ören yeri, Harran Konik Kubbeli Evler ile tarihi Urfa Kalesi şeker hamuruyla anlatıldı.

Yaklaşık birer metre boyundaki eserler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

"YOĞUN İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

ŞAPADER Başkanı Yılmaz Ede, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak turizme katkı sunma amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Ürünlerin ortaya çıkarılmasına katkı sunan şeflere teşekkür eden Ede, "Mesleki olarak tarihi ören yerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. 6 gün boyunca uzun süren bir çalışmayla bu eseri ortaya çıkardık. Gösterilen yoğun ilgi bizi memnun etti." dedi.

Kentteki bir okulda öğrencileriyle etkinlik alanını ziyaret eden Zeynep Dalkıran da eserler karşısında hayrete düştüğünü belirtti.

Pasta yoluyla kentin tanıtılmasının öğrencilerin ilgisini çektiğini ifade eden Dalkıran, "Çok ciddi bir emek ürünü, çok zaman sarf edilerek yapılmış, çocuklar hepsine bayıldı." diye konuştu.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Akdemir ise "Bunlar çok güzel olmuş, çok değişik buldum tadını da çok merak ediyorum." dedi.