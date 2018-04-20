Büyükşehir'den öğrencilere deneme sınavı

Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde kırsal bölgeleri de kapsayan deneme sınavı 628 okulda yapıldı. 88 bin öğrencinin katılım sağlandığı deneme sınavında gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor.

Karaköprü İlçesinde bulunan Şehit Mustafa Direkli Ortaokulunu ziyaret eden ve öğrencilerin sınav heyecanlarına ortak olan Büyükşehir Belediye Nihat Çiftçi, "Yaptığımız deneme sınavları ile 13 ilçemizde bulunan tüm öğrencilere ulaşıyoruz" dedi.

ÇİFTÇİ, HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Burada öğrencilere bir konuşma yapan Çiftçi, "Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile deneme sınavları yapıyoruz. Deneme sınavlarımızın amacı gençlerimiz lise sınavına hazırlanıyor bu sınavlar ile eksiklerini tespit ederek bu doğrultuda çalışmalarını sağlamak. Hazırlık aşamasında bizler yerel yöneticiler olarak öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimiz bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Öğrencilerimiz gençlerimiz ne kadar iyi bir okula giderseniz bizler şehir olarak o kadar mutlu oluruz çünkü sizler eğitiminizi ne kadar iyi tamamlarsanız alt yapınız o kadar güçlü olur buda şehriniz için büyük bir kazanç anlamına geliyor. Yaptığımız bu deneme 13 ilçemizin tamamında 8 sınıf öğrencilerine yönelik yapılıyor" şekline konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da, "Deneme sınavımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz sizlerinde takviye çalışmalar ile sınavlara iyi hazırlanmanız için destek olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki Eğitim Öğretim yılında tüm akademik liseleri tek bir noktaya toplayarak kaliteli öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin kampüs eğitimi almasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediyemizin katkısı ile sizlere elimizden geldiğince ilave katkılar sunmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın bu yıl akademik anlamda iyi bir derece yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.