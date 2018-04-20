Demokrasi dersi verdik

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Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ilk resmi ziyaretlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptı. Dörtyol TSO Başkanı Ercan Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nadir Bülbül ve diğer üyeler ile Meclis üyeleri, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek demokratik bir şekilde tamamlanan seçim süreci ile Dörtyol ve çevresinin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız meclis ve organ seçimlerimizin ardından ilk resmi ziyaretimizi, TOBB Genel Merkezimize gerçekleştirdik. Sohbetimizin ana temasını bölgemizin ekonomik ve sosyal talepleri ile yatırımcılarımızın beklentileri oluşturdu. Bu konuda seçimlerden önce hazırlamış olduğumuz bilgilendirme ve raporları içeren dosyamızı da Hisarcıklıoğlu'na takdim ettik" dedi.