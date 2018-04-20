GAÜN’de "Sektörün Gözüyle Halkla İlişkiler" paneli

GAÜN 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen panele Kartal Halı İletişim Sorumlusu Murat Reis ve 1001 Ajans Başkanı Emre Oruç'un konuşmacı olarak katılırken, panel Doç. Dr. Fuat Ustakara'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Küresel ölçekte halkla ilişkiler sektörünün büyüdüğünü veriler eşliğinde açıklayan Doç. Dr. Fuat Ustakara, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin durumun ise istenen düzeyde olmadığını belirtti. Doç. Dr. Ustakara, "İş hacminin yüksek olduğu Gaziantep'te halkla ilişkiler istihdamına yönelik hassasiyetin artması gerekli. Arş Gör. Dr. Oğuz Göksu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz araştırmada bu konudaki eksiklikleri saptadık. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümünde teorik ve uygulamalı dersler ile lisans öğrencilerini sektöre hazırlıyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) iş dünyasının halkla ilişkiler disiplinini önemsemeleri gerekli. Büyük kuruluşlarda mutlak surette iletişim uzmanı çalıştırılması lazım" dedi.

Gaziantep'te Halkla İlişkiler biriminin basit görülen bir sektör olarak görüldüğünü belirten konuşmacılardan Emre Oruç, öğrencilere seslenerek, "Sizler çok değerli ve kıymetli bir bölüm okuyorsunuz. Bu bölüme aslında tüm kurum ve şirketlerin ihtiyacı var, yalnızca ajansların değil. Biz ajans olarak çalıştığımız firmaların logo tasarımlarını, kurumsal kimlik çalışmalarını, promosyon ürünleri, dijital baskıları ve sosyal medya yönetimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sizler okurken aynı zamanda kendi içinizde deneyimler kazanmalısınız. Biz ajans olarak işe alım esnasında iş deneyimine bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Reis ise özel sektörde ajans ilişkilerinin nasıl ilerlediğini ve kurumsal iletişim departmanının görevleriyle ilgili bilgi vererek, "PR ajanslarının genel yapılarını inceleyecek olursak etkinlik ajansları olduklarını görebiliriz. Halı sektöründe halkla ilişkiler denildiği zaman bizim yaptığımız iş biraz daha yüzeysel kalmaktadır. Bizler etkinlik olarak sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Sizler Üniversite okurken yalnızca kitapları ezberleyip sınavlardan yüksek not almaya çalışmamalısınız. Birinci vazifeniz kendinizi geliştirmektir çünkü okul bitince iş başvurusuna gittiğiniz zaman kimse diploma notunuzu sormayacak. Sizler kendinizi geliştirip gelişime açık olduğunuz zaman zaten önünüzde herhangi bir engel olmayacaktır. Bu konularda kendinizi geliştirmek için Gaziantep'te birçok yol var. Gaziantep gibi sanayisi gelişmiş bir şehirden mezun olup işsiz kalmanız söz konusu olamaz" diye konuştu.