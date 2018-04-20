‘İhvan benzeri bir yapılanma içindeler’

Adana
Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana merkezli operasyonlarda faaliyetlerine son verilen Furkan Vakfı'nın, Mısır'daki İhvan örgütü benzeri bir yapılanma içine girerek, siyasi otoriteye karşı provokatif çalışmalara hazırlandığı yönünde bulgular elde ettiklerini söyledi. SABAH'ı ziyaret eden Yıldız, Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile görüştü. Polis teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi veren Selami Yıldız, Adana'nın çok büyük bir şehir olduğunu ifade ederek daha huzurlu ve insanların yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kentin oluşturulması için çalıştıklarını belirtti. Ramoğlu ise Emniyet Müdürü Yıldız'a görevinde başarılar diledi.