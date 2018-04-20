Mahalleye yarı olimpik yüzme havuzu

Haliliye'de vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye yeni eserler kazandırıyor. Gençlerle ilgili birçok alanda çalışmalar yürüten Demirkol, sağlıklı bir nesil yetişmesi ve gençlerin spor alışkanlığı kazanması amacıyla da ilçeye kapalı yüzme havuzu yapıyor. Devteşti Mahallesinde 2 bin 869 metrekare kapalı alan üzerinde yapımı devam eden yüzme havuzunda, ekipler tesisin iç düzenlemesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. İçerisinde mescit, fitness salonu ve revirde yer alacak tesisin yüzme havuzu ise 12,5 metre eninde ve 25 metre uzunluğunda olacak. Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesis, yıl boyunca faaliyet gösterecek.

Yapımında sona yaklaşılan tesisin önümüzdeki aylarda hizmete sunulması planlanıyor.