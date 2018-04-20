METEMDER’den MTSO’ya ziyaret

Kısa adı METEMDER olan Mersin
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, MTSO seçiminde başkan seçilen Ayhan Kızıltan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. METEMDER Başkanı Hasan Arslan ve yönetimi, Ayhan Kızıltan ve yardımcısı Ali Fuat Budur ile yeni Meclis Başkanı Hamit İzol'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı dilediler. Başkan Hasan Arslan, dernek olarak yürütülen faaliyetlerden bahsederek derneğin amacından ve şehirdeki mesleki okulların nelere ihtiyaç duyduklarından ve daha sonraki nesillere getireceği katkısından söz etti.