Şahinbey'de üstün başarı gösteren personele ödül

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan personel toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye başkan yardımcıları kurum müdürleri ve personeller katıldı. Tahmazoğlu, personellerin motivasyonunu artırmak adına çalışmasında üstün başarı gösteren personelleri ödüllendirdi.

"HİZMET İÇİN VARIZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hızla büyüyen Şahinbey'de önemli hizmetler yapıldığına dikkati çekerek, "Şahinbey hızla büyüyen bir ilçe, yapmamız gereken çok işimiz var. Şu anda 1.200.000 kişiye hizmet götürüyoruz. Göreve geldikten sonra Suriyelilerle birlikte 500 binden fazla nüfus artışı yaşandı. Bir taraftan eskinin düzeltilmesi, bir taraftan eksik kalan hizmetlerin tamamlanması ve yeni gelen 500.000 kişiye hizmet üretmek, gerçekten de kolay bir şey değil. Şu anda belediyemizin 120 ayrı noktada inşaat çalışması var. 582 parkın yapımını tamamladık ve 25 tane de bu yıl içerisinde tamamlanacak olan parkların çalışmalarını yapıyoruz. Bir işin iyi gitmesi için her aşamasında çok ince takip ve herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerekiyor. Bu kadar yapılan işe karşılık milletimizin de bizlere karşı bir teveccühü ve duası var. Herkeste katkısı nispetin de o duadan nasibini alıyor. Yapılan hizmetten vatandaş memnunsa ona göre hem bu dünyada hem de öbür dünyada karşılığını alacağız" dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kadroya geçişlerine de değinerek personeli tebrik etti.

Yapılan konuşmanın ardın Başkan Mehmet Tahmazoğlu, başarılı personellerden Hamza Türk, Tayfun Tiryaki ve Mehmet Polat'a teşekkür belgesi ve Cumhuriyet altını verdi.