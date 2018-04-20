Zehir tacirlerine darbe

Mersin
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kente uyuşturucu captagon hap getirildiği yönünde istihbaratı almasının üzerine Mezitli ilçesinde daha önceden plakası belirlenen araç durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 88 kilo ağırlığında 528 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada da bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen
zanlılar tutuklandı