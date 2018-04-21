3 kupa ile döndüler

Adana
'da
iki yıl önce kurulan Özgür Kulaçlar Spor Kulübü'nün küçük yüzücüleri Gaziantep
'ten 3 kupayla döndü. Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve 45 kulübün katıldığı 6. Geleneksel Alleben Yüzme Havuzu Uluslararası Su Sporları Şenlikleri'nden başarı ile dönen yüzücüler büyük sevinç yaşadı. Kulüp erkeklerde 11-12 Yaş
'ta 2'ncilik, kızlarda 11-12 Yaş ve 9-10 Yaş'ta üçüncülük elde etti. Başantrenör Özgür Yarar, destekleri için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti