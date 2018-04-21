Devlet Hastanesi için start verildi

Mersin
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Tarsus ilçesinde yeni Devlet Hastanesi
'nin yapımı için yüklenici firma start verdi. Tarsus Devlet Hastanesi'nin yüklenici firması ATR Yapı İnşaat
Ticaret A.Ş. Akdeniz Bölge Direktörü Turgay Hacıosmanoğlu, inşaatının bitim süresinin bin iş günü olduğunu söyledi. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi, Sesim Sarpkaya Fen Lisesi yanına yapılacak olan 600 yatak kapasiteli hastanenin 146 milyon 175 bin liraya ihale edildiğini belirten Hacıosmanoğlu, "17 bin 947 metrekare oturumu, 95 bin 946 metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin bitim süresini bin iş günü olarak belirledik. Ancak daha erken teslim etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.