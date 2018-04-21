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için start verildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Devlet Hastanesi için start verildi
'in Tarsus ilçesinde yeni 'nin yapımı için yüklenici firma start verdi. Tarsus Devlet Hastanesi'nin yüklenici firması ATR Ticaret A.Ş. Akdeniz Bölge Direktörü Turgay Hacıosmanoğlu, inşaatının bitim süresinin bin iş günü olduğunu söyledi. Tarsus'un 82 Evler Mahallesi, Sesim Sarpkaya Fen Lisesi yanına yapılacak olan 600 yatak kapasiteli hastanenin 146 milyon 175 bin liraya ihale edildiğini belirten Hacıosmanoğlu, "17 bin 947 metrekare oturumu, 95 bin 946 metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin bitim süresini bin iş günü olarak belirledik. Ancak daha erken teslim etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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Devlet Hastanesi için start verildi
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