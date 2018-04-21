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Erdemli’de iyilik kermesi başladı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Erdemli’de iyilik kermesi başladı
Erdemli Müftülüğü tarafından geleneksel olarak yapılan, geliri kurslarında okuyan öğrencilere gidecek olan kermes törenle başladı. Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu Erdemli halkının iyilikte her zaman yarıştığını söyleyerek, "İlçemizde 84 adet yıl boyu eğitime devam eden Kuran kursumuz bulunmaktadır. Kuran kurslarımız kadınların toplum hayatına katılmasına ve onların sosyalleşmelerine de etki etmektedir" dedi. Kermesin açılışına Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve bürokratlar katıldı.
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Erdemli’de iyilik kermesi başladı
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