Finalistler belli oldu

Mersin Toroslar Belediyesi
'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Çocuk Hakları' temalı '1. Ulusal Kısa Film
Yarışması'na' başvuran 74 eserden, 10 eser finale kaldı. Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 kısa filmin ve yönetmenlerinin isimleri Mersin Toroslar
Belediyesi'nin kurumsal web sitesinde açıklandı. Ödüller, 23 Nisan'da sahiplerini bulacak. '1. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler; Şakha, Kız Çocuğu, Biz İki Kişiyiz, Teneffüs, Dikenli Tel
, Küçük Adımlar, Saksak, Küçük Adam, 3 Lira ve Yirmi İki