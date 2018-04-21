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Finalistler belli oldu

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Finalistler belli oldu
Mersin 'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Çocuk Hakları' temalı '1. Ulusal Yarışması'na' başvuran 74 eserden, 10 eser finale kaldı. Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 kısa filmin ve yönetmenlerinin isimleri Belediyesi'nin kurumsal web sitesinde açıklandı. Ödüller, 23 Nisan'da sahiplerini bulacak. '1. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda finale kalan eserler; Şakha, Kız Çocuğu, Biz İki Kişiyiz, Teneffüs, , Küçük Adımlar, Saksak, Küçük Adam, 3 Lira ve Yirmi İki
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