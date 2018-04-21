Her köşesinde tarih yatıyor

Mersin
'de
Silifke Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turizm
Derneği tarafından organize edilen Turizm Haftası kutlandı. Silifke'nin birçok tarihi varlığa ev sahipliği yapan bir kent olduğunu belirten Kaymakam Şevket Cinbir
, Cennet-Cehennem, Uzuncaburç, Silifke Kalesi, Taşköprü, Tekir Ambarı gibi önemli tarihi mekanlara daha çok turist
in gelmesini sağlamak amacıyla restora çalışmalarının yapıldığını söyledi. POTANSİYELİ BÜYÜK
Silifke'nin turizm açısından çoğu il ve bazı ülkelerde olmayan potansiyele sahip olduğunu kaydeden Cinbir, "İlçemiz birbirinden güzel adaları ve koyları, Toros dağlarının eteklerindeki yaylaları, Göksu deltasının çevresinde oluşan kuş cenneti, tarihi ve kültürel varlıklar, antik kentler, kaleler, obruklar gibi birçok tarihi varlığa ev sahipliği yapan bir kent. Tek eksiğimiz gelen turistleri ağırlayabilecek yeterli yatak kapasitesinin olmaması" dedi.