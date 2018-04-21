Kaçakçılık operasyonu

Mersin
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, bit pazarı ve hamam sokağı diye tabir edilen pasajlardaki 36 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, elektronik sigara, nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı. Kaçakçılık ve sahte malzemelere yönelik yapılan diğer bir çalışmada ise, M.A.A.'nın kullandığı 31 MA 897 plakalı araçta arama yapıldı. Araçta 2 bin 250 şişe sahte parfüm, 730 şişe sahte esans ve aynı şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 şişe sahte parfüm olmak üzere toplamda 3 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Şüpheli olarak H. K. ve D.A.K. isimli şahıslar da yakalanırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.