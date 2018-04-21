Milyonluk Şahinbey büyüyerek gelişiyor

Adını
Antep Savunmasında üstün başarı gösteren Şahin Bey'den alan Türkiye
'nin en kalabalık üçüncü, Gazinatep'in ise en büyük ilçesi Şahinbey'in Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'de bütçe olarak yedinci sırada olduklarını belirterek, "Borçsuz bir belediyeyiz" dedi. SABAH'ı ziyaretinde Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile bir araya gelen Tahmazoğlu çalışmalarını anlattı. NÜFUSU KATLANDI
Zor bir bölgede görev yaptıklarının altını çizen Başkan Tahmazoğlu, "Şahinbey sürekli göç alan bir bölge. Göreve başladığımızda 683 bin olan Şahinbey nüfusu şu an 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Bunlardan 300 bini Suriyeli, 200 binden fazlası da kendi vatandaşımız. Biz hiçbir ayrım yapmadan vatandaş odaklı hizmet veriyoruz" dedi. Kentsel dönüşümde Türkiye de bir numara odluklarını dile getiren Tahmazoğlu, 8 bin konutun kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdiklerini, yeni bulvarlar açarak şehrin trafiğine nefes aldırdıklarını vurguladı. Tahmazoğlu, "Sanayi sitesi yaparak kent içerisindeki işletmeleri bir noktaya topladık. On binin üzerinde konut yaptık. Bunun beş binden fazlasını dar gelirli ailelere 10 yıl taksitle kira öder gibi verdik" diye konuştu. ERDOĞAN'IN PROJESİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın yurt genelinde başlattığı okumayazma seferberliğinin Gaziantep
'te büyük ilgi gördüğünün altını çizen Tahmazoğlu, "İlçemizde 25 binin üzerinde okuma yazma bilmeyen insanımız vardı. Açtığımız 675 kursumuza şu ana kadar 9 bin 600 vatandaşımız katıldı ve okuma yazma öğrendi. İlgi giderek artıyor" dedi.