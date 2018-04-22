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“Duygusal zekanın annelik rolü” çalışması kongrede sözlü sunuldu

Giriş Tarihi: 22.4.2018
“Duygusal zekanın annelik rolü” çalışması kongrede sözlü sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayten Şentürk Erenel ve Araştırma Görevlisi Betül Mammadov' un "Duygusal Zekanın Annelik Rolü Üzerindeki Etkisi" araştırması Uluslararası Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi'nde sunuldu. Sunumu gerçekleştiren Mamadov, yaptıkları çalışmada duygusal zekası yüksek kadınların annelik rolünü gerçekleştirmedeki başarısının daha yüksek bulunduğunu söyledi. Mamadov, düzenlenecek eğitim programları ile annelerin ve anne adaylarının duygusal zeka düzeylerinin yükseltilerek, kendini tanıyan daha mutlu, başarılı bireyler yetiştirilebilmesi sağlanabileceğini kaydetti.

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“Duygusal zekanın annelik rolü” çalışması kongrede sözlü sunuldu
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